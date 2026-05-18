5月16日、俳優の高畑裕太が、自身のXとInstagramで、2016年に起こした不祥事に関する声明を発表した。9年越しの告白は衝撃を与えたが、ある内容が物議を醸している。

高畑は、2016年、ビジネスホテルの女性従業員への強姦致傷容疑で逮捕され、その後、不起訴処分になった。この件に関して、本人が公の場で言及することはなかったが、今回、《私、高畑裕太が約9年前に起こした不祥事について、事実関係の説明と、これまで公にしてこなかった経緯、そして現在の自分の考えを、自らの言葉で整理し、公表するものです》と記載した声明文を発表した。

長文の声明では、《ホテル従業員の女性と関係を持ったこと自体は事実です》としつつ、《しかしながら、報道されたような「性的暴行」に該当する行為は行っておりません。また、怪我を伴うような暴力行為も行っておりません》と、過去の報道内容をはっきりと否定した。9年越しの反論は大きな注目を集めたが、Xでは

《初対面のホテルの従業員とするなんてありえないんだよ》

《普通の感覚の人ならホテルの女性従業員としようとは思わないし、しません》

《初対面、一般宿泊ですよね？》

など、ホテルの女性従業員と関係を持ったこと自体に厳しい声があがっている。

「そもそも、高畑さんは、2016年8月に映画『青の帰り道』の撮影のため、群馬県前橋市のホテルに滞在していました。プライベートではなく、仕事で訪れていたにもかかわらず、滞在先で初対面の女性と関係を持ったことに関して、発覚当時から疑問を持たれていたのです。

また、当時『24時間テレビ39』（日本テレビ系）内のドラマに出演することも決まっていましたが、騒動を受けて降板になり、代役を立てる事態になりました。今回、高畑さんが女性と関係を持ったことを認めましたが、改めて、仕事に対する当時の “無自覚さ” が再燃したようです」（芸能記者）

高畑は、女優の高畑淳子を母に持ち、俳優として知名度を高めると同時に、天然キャラクターでバラエティ番組でも活躍したが、騒動を受けて、所属事務所とのマネジメント契約が解除。

2018年には、本誌「Smart FLASH」が、ロン毛にひげを生やしたワイルドな風貌になった高畑が、遺品整理のアルバイトをしていることを報じた。一時期、表舞台から姿を消していたが、近年は再起の気配を見せているようだ。

「2019年に舞台『さよなら西湖クン』に出演し、芸能活動を再開。2026年2月には、高畑さんのXで、3月から放送の亀梨和也さんが主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』（WOWOW）に出演することを告知しました。

また、8月には高畑さんが主宰、作、演出を務める劇団『ハイワイヤ』の舞台公演も決まっています。

本格的に芸能活動を再開するなか、かつての不祥事が仕事に支障をきたす場面もあったのだと思われます。ただ、今回の声明にはSNSでもさまざまな意見があがっており、必ずしも “イメージ回復” につながったとは言いがたく、むしろ自ら騒動を蒸し返したとして、復帰の陰りになりかねません」（同前）

不祥事から10年が経つ年に大きな決断に踏み切ったが、待ち受ける未来ははたして──。