モスバーガーを展開するモスフードサービスは5月20日〜9月上旬、「白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆レモンソース」「レモンまるまる1個分! 白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆レモンソース」を全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で期間限定発売する。また、「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」も5月20日〜11月上旬の期間限定で販売する。「白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆