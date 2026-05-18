NHK「豊臣兄弟！」では、織田軍と上杉軍が激突する「手取川の戦い」が描かれた。上杉謙信といえば、武田信玄と並んで“信長が恐れた男”として知られる。しかし信長が謙信を恐れた理由は、その強さだけではなかった。ルポライターの昼間たかしさんが文献を基に史実をひも解く――。織田信長像賛・跋。狩野元秀・筆。原本は愛知県西加茂郡挙母町長興寺所蔵（写真＝東京大学史料編纂所／PD-Japan／Wikimedia Commons）■信長が恐れ