栃木県上三川町の強盗殺人事件で、指示役とみられる20代の夫婦と実行役とみられる少年4人が逮捕されましたが、一部の少年が「夫婦と事件当日に初めて会った」などと話していることがわかりました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害された事件では強盗殺人の疑いで高校生の少年4人と、指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。竹前容疑者夫婦は車で