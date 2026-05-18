5月17日、堤真一が主演を務める日曜劇場『GIFT』（TBS系）の第6話が放送された。女優の山口智子が主人公とかかわるシーンが描かれたが、山口の演技に疑問を持たれているようだ。『GIFT』は、堤演じる天才的な頭脳を持つ物理学者の主人公・伍鉄文人が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問を解消しながら、自らが抱える問題とも向き合っていく物語。「山口さんは、