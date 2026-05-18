5月17日、堤真一が主演を務める日曜劇場『GIFT』（TBS系）の第6話が放送された。女優の山口智子が主人公とかかわるシーンが描かれたが、山口の演技に疑問を持たれているようだ。

『GIFT』は、堤演じる天才的な頭脳を持つ物理学者の主人公・伍鉄文人が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問を解消しながら、自らが抱える問題とも向き合っていく物語。

「山口さんは、伍鉄の元妻で、ユニークな感性を持つアート作家・坂本広江役で出演しています。これまでは息子役の『Kis-My-Ft2』玉森裕太さんとともに物語に深くかかわることはありませんでしたが、今回は伍鉄やブレイズブルズのメンバーと顔を合わせました。

中華料理店で食事中のブレイズブルスのテーブルに乱入し、自分が伍鉄の元妻であることを告げ、驚かせていました」（スポーツ紙記者）

山口演じる広江は、現在独身であるか聞かれ、「周りがほっとかないんだけど、まぁなんだかんだで、もう誰の色にも染まらずに現在に至る」とノリよく話し、「みなさま手にグラスを。乾杯しましょ。偶然という名のき・せ・きにかんぱーい！」と自ら乾杯の音頭を取るなど、陽気な振る舞いを見せた。ただ、放送後のXでは

《山口智子の演技は違和感しかない。「あさがお」のチャコ先生も今回のミュージシャン役も。型にはまらない役は合ってるのかもだけど、それは役と言うより演技者のそのままの姿のような…》

《山口智子さんも何やっても山口智子さんだよね》

など、山口の演技に不満を抱く声が聞かれていたのだ。

「今回、ブレイズブルズに主人公の秘密を伝える重要な場面で、山口さんは周囲が混乱するなかでも、ひとりだけノリノリな言動を見せるという、ユニークなキャラ設定が強調されていました。

ただ、バラエティ番組での山口さんも、明るく、共演者にハイテンションに接する様子が認知されているため、役というよりも “素” に近い印象を持たれてしまったようです」（芸能記者）

山口は、1988年のNHK連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』のヒロイン役で女優デビュー。その後も、多くのドラマで主演を務め、1996年の『ロングバケーション』（フジテレビ系）では、天真爛漫でサバサバしたヒロインを好演し、社会現象を巻き起こした。しかし、そんな “トレンディ女優” には、懸念されることもあるようだ。

「2019年のNHK連続テレビ小説『なつぞら』や医療ドラマ『監察医 朝顔』（フジテレビ系）など、出演作が途切れない山口さんですが、陽気なキャラが多いのです。『GIFT』しかり、似たような役が続いたことで、“なにをやっても同じ” 演技という印象を受ける人もいたのだと思われます。

年齢を重ねるにつれて、主演だけでなく、サブキャラクターでの起用も増えました。ただ、山口さんが得意とするサバサバした役は、ヒロインではキャラが立っても、脇だと少々浮いて見える恐れがあります。

かつてのヒロイン像が定着しているだけに、女優として正念場を迎えつつあるのかもしれません」（同前）

2025年12月末で、夫の唐沢寿明とともに長年所属した事務所を独立し、現在は夫婦で立ち上げた会社で活動している山口。女優としてどんな道を歩んでいくのか。