【モデルプレス＝2026/05/18】timelesz篠塚大輝が5月17日、自身のInstagramを更新。髪の毛を後ろ結びにした姿を披露し、話題となっている。【写真】timelesz篠塚「髪伸びました」菊池風磨を意識した新鮮ヘア◆篠塚大輝、菊池風磨を意識したヘア公開篠塚は「髪伸びましたーー！！ 後ろで結べるくらい伸びました。去年の風磨さんの髪型を意識しました！ 似合ってると自分では思っております」とつづり、写真を複数枚投稿。真ん中で分