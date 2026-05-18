timelesz篠塚大輝、菊池風磨を意識した後ろ結びヘア公開「新鮮なスタイル」「似合ってる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/18】timelesz篠塚大輝が5月17日、自身のInstagramを更新。髪の毛を後ろ結びにした姿を披露し、話題となっている。
【写真】timelesz篠塚「髪伸びました」菊池風磨を意識した新鮮ヘア
篠塚は「髪伸びましたーー！！ 後ろで結べるくらい伸びました。去年の風磨さんの髪型を意識しました！ 似合ってると自分では思っております」とつづり、写真を複数枚投稿。真ん中で分けてラフにスタイリングした金髪を、後ろ結びにしている姿を斜めからや横からなど様々な角度で披露している。
この投稿には「似合ってる」「結んでるのカッコいい」「笑顔が最高」「結構伸びたね」「新鮮なスタイル」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】timelesz篠塚「髪伸びました」菊池風磨を意識した新鮮ヘア
◆篠塚大輝、菊池風磨を意識したヘア公開
篠塚は「髪伸びましたーー！！ 後ろで結べるくらい伸びました。去年の風磨さんの髪型を意識しました！ 似合ってると自分では思っております」とつづり、写真を複数枚投稿。真ん中で分けてラフにスタイリングした金髪を、後ろ結びにしている姿を斜めからや横からなど様々な角度で披露している。
◆篠塚大輝の投稿に反響
この投稿には「似合ってる」「結んでるのカッコいい」「笑顔が最高」「結構伸びたね」「新鮮なスタイル」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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