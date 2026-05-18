シエンタより小さい日産の小さなミニバン日産のインド法人は2026年5月4日、現地で生産される新型MPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）「グラバイト」向けのCNG（圧縮天然ガス）キットを発売しました。グラバイトは、多様な言語や文化が共存し、急速な進化を続けるインド社会のファミリー層に向けて開発されたコンパクト7シーターMPVです。今年2月に発売されました。【動画】超カッコいい！ これが“トヨタ「シエンタ」