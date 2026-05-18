ジョン・レノン（享年４０）は、殺害される数時間前の最後のインタビューで「死んで埋葬される」ことについて語っていた。米誌ピープルが先日報じた。このインタビューは１９８０年１２月８日、ジョンがニューヨークのアパートの外で射殺されたまさにその日に、ＲＫＯラジオがレノンと妻のオノ・ヨーコに対して行ったものだ。インタビューの一部は、１５日にカンヌ国際映画祭で初公開されたスティーブン・ソダーバーグ監督の新