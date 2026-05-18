QTnetは、MVNOサービス「QTモバイル」で「スマホも気分もリニューアル！機種変更応援キャンペーン」を実施している。期間は7月31日まで。 本キャンペーンは、QTモバイルの機種変更サイトまたはQTモバイルショップで対象機種へ変更した場合に対象となる。機種変更サイトでは、クーポンを選択したうえで対象機種へ変更する必要がある。 対象機種は、「iPhone17 256GB」、「motorola raz