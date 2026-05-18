QTnetは、MVNOサービス「QTモバイル」で「スマホも気分もリニューアル！機種変更応援キャンペーン」を実施している。期間は7月31日まで。

本キャンペーンは、QTモバイルの機種変更サイトまたはQTモバイルショップで対象機種へ変更した場合に対象となる。機種変更サイトでは、クーポンを選択したうえで対象機種へ変更する必要がある。

対象機種は、「iPhone17 256GB」、「motorola razr 60」、「Galaxy S26 256GB」、「OPPO A5 5G」、「moto g06」の5種。

「iPhone17 256GB」は、通常価格14万8280円が5500円引きの14万2780円で購入できる。

iPhone17

「motorola razr 60」は、通常価格13万7280円が1万1000円引きの12万6280円。また、BBIQキャッシュバック（10％）対象機種となる。

motorola razr 60

「Galaxy S26 256GB」は、Web限定で通常価格14万3880円が5500円引きの13万8380円。

Galaxy S26

「OPPO A5 5G」は、通常価格3万4320円が3300円引きの3万1020円。

OPPO A5

「moto g06」は、通常価格2万9480円が3300円引きの2万6180円。

moto g06

いずれも一括払いのほか、24回払い、36回払いが可能。また、本キャンペーンは他のすべてのキャンペーン、特典と併用可能となっている。