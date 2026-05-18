中国地震台網によると、18日午前0時21分、中国南部の広西チワン族自治区柳州市柳南区でマグニチュード（M）5．2の地震が発生した。震源の深さは8000メートル。柳州市抗震救災指揮部の発表によると、この地震の前後にもM2．2〜3．2の地震が計5回あった。午前4時時点で住宅13棟の倒壊が確認され、4人が病院に搬送された。いずれも命に別条はない。避難した住民は7000人以上。3人が行方不明となり、全力で捜索活動が行われている。現