1位に選ばれた才木は333票を獲得甲子園を熱狂させた、阪神・才木浩人投手の“16奪三振”が「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」の3・4月度受賞プレーに選出された。DIDブランドアンバサダーの掛布雅之氏は「ストレートを投げきることが大切」と27歳右腕のさらなる活躍を期待した。才木が圧巻の“奪三振ショー”を見せた。4月7日のヤクルト戦で、8回3失点の粘投で今季2勝目。3者連続三振を2度マークするなど、