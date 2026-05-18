テーマは「豊かな自然×創造性」。オフィスから生まれたホテルがオープン！株式会社アミューズが創作活動を促進するモノづくりの拠点として活用してきた本社オフィス「AMUSE VILLAGE」。この春、その一部がリニューアルされ、宿泊施設「A VILLAGE（エー・ヴィレッジ）」としてオープンしました。「A VILLAGE」は、西湖のほとり8800?の敷地内に、屋外エリア「A VILLAGE GARDEN」とホテル棟にて構成される宿泊施設。ホテルのチェック