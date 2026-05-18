【新華社南寧5月18日】中国広西チワン族自治区柳州市柳南区で18日午前0時21分（日本時間同1時21分）、マグニチュード（M）5.2の地震があった。震源の深さは8キロ。同市関係部門によると、同3時40分時点で4人が病院に搬送され、3人と連絡が取れなくなっている。