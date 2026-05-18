ＩＢＪは続急騰し、年初来高値を更新した。前週末１５日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が７４億２１００万円（前年同期比５４．１％増）、営業利益が１５億８０００万円（同５６．９％増）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。同社は各種婚活サービスを展開している。１～３月期は主力の直営店事業や加盟店事業で大幅な増収増益を達成し