2025年10月の省令改正をきっかけに外国人が事業を営むハードルが上がったことで、小規模な飲食店を経営する外国人経営者が在留資格を得られずに閉店・帰国に追い込まれるとされる問題で、現在署名活動が行われている。これに対し、ネット上からさまざまな声が集まっている。 この省令改正は、外国人が日本で事業を営むための在留資格「経営・管理」の許可基準を変更するもので、2025年10月10日に公布され、16日に施行され