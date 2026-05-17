ロシアのプーチン大統領の支持率低下を４月に公表た政府系の全ロシア世論調査センターは１５日、調査方法を変更し、電話調査に戸別訪問を加えると発表し、新たな方法で５月４〜１０日に行った調査の結果も公表した。プーチン氏の支持率は前回比１・２ポイント増の６６・８％となった。戸別訪問を組み合わせた理由について、通信制限や電話詐欺の増加から「電話調査だけでは投票率の高い高齢者の有権者層に到達できない」と説明