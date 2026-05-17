歌手西田ひかる（53）が17日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。北京で行われた米中首脳会談で、米国の経済界トップがずらりと顔をそろえたことについてコメントした。番組では、米中首脳会談で、北京を訪れたトランプ大統領にテスラ社のイーロン・マスク氏、アップル社のティム・クック氏、エヌビディア社のジェン・スン・フアン氏らが随行したことを伝えた。MC爆笑問題田中裕二が「西田さん、ここまで聞