ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が、来季からレアル・マドリードの指揮官に就任する可能性に言及した。16日、スペイン紙『マルカ』が伝えた。崩壊するレアル・マドリードのロッカールームを再建できる唯一の人物として白羽の矢が立ったモウリーニョ監督。15日付の『マルカ』は、“スペシャル・ワン”が14シーズンぶりに“白い巨人”の指揮を執る可能性について、「99.9パーセント」だと報じていた。しかし、リー