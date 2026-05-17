「いまだに50代の人からは、土曜ワイド劇場『江戸川乱歩の美女シリーズ』を見ていましたと言われるんです。それで誰もが『途中、ヌードシーンになると家族が気まずくなって、親から“早く寝ろ！”って怒られました』って（笑）。数年ぶりにDVDで過去の作品を見返しましたが、たしかに今では放送できないような裸のシーンがあって、改めてびっくりしました」こう語るのは五十嵐めぐみさん（71）だ。出演当時は、まだ新人女優だった