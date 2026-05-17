店の業績が悪化していたちょうど同じころ、柿沼さんたち家族は重大な危機にも直面していた。敬子さんが病に倒れたのだ。「62歳のときに大腸がん、それから64歳で子宮がんになっちゃってね。入院したのは、すぐ近くの大学病院。家族の皆にちょいちょい来てもらわないといけないからね（笑）。おかげさまでがんは両方とも患部を全部、手術で取っちゃって、事なきを得たんだけどね」こともなげに話す敬子さん。だが当然、家族は大いに