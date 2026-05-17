BTSのV（ヴィ＝30）が、j−hope（32）と踊りながら遊ぶ映像をインスタグラムのストーリーズに16日、公開した。ラッパーのドレイクが発表した新曲「Make them cry」のメロディーに合わせて踊る映像。Vとj−hopeは、部屋の中と思われる空間でキャップをかぶって、ドレイクの新曲に合わせてリズムに乗っていた。歌詞の中に「BTS」という単語が出た瞬間、2人はお互いを見ながら、凍り付いたようにビックリするしぐさのシチュエーション