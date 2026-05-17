旅先で本当に心に残る店は、派手な評判のある有名店とは限らない。ふと見つけた小さな店の味や空気が、いつの間にか忘れられないものになることがある。料理人・笠原将弘氏が金沢で出会った町中華は、まさにそんな一軒だった。※本稿は、料亭「賛否両論」オーナー兼料理人の笠原将弘『うまい旅 笠原将弘のあちこち出張日記』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。ネットの情報よりも自分の足で店を見つける出張先の飲食店