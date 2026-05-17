GW明け。異動、転職、新プロジェクトのアサイン――。「新しい環境で、できるだけ早く結果を出したい」と気合いを入れ直す人は多いだろう。しかし、真面目な人ほど“出だし”でつまずく。「過去の議事録、設計書、報告書をまずは全部読まなきゃ」――そう考えた瞬間、半年後の評価は実は決まっているのかもしれない。6か月という短期間から結果を求められるITコンサルタントとして、20年のキャリアを持つ著者による話題の書籍『ゼ