テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）が１４日に放送され、お笑いコンビ「ガクテンソク」の奥田修二が元恋人から言われて忘れられない言葉を明かした。気になる異性といるときに失敗した経験を聞かれた奥田は「恋愛中にいろいろ蓄積してたのか分かんないですけど、彼女に最後フラれたんですけど、フラれたときに言われたのが『信じきれない』って言われたんですよ。『信じられない』ならわかる、『