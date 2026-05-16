テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）が１４日に放送され、お笑いコンビ「ガクテンソク」の奥田修二が元恋人から言われて忘れられない言葉を明かした。

気になる異性といるときに失敗した経験を聞かれた奥田は「恋愛中に色々蓄積してたのか分かんないですけど、彼女に最後フラれたんですけど、フラれたときに言われたのが『信じきれない』って言われたんですよ。『信じられない』ならわかる、『信じきれない』あと何かが足りないみたいな言い方じゃないですか」と元恋人に言われた言葉を明かした。

これに対しＭＣの山里亮太が「彼女は信じようと努力しきった、頑張ったけど無理だったってことでしょ」と言うと、奥田も「無理だったってこと。日々の何かが常にやらかしてるんでしょうね」と返答した。

番組が進み「夜カフェ巡り」の話になった際に奥田は「無理かも！夜…なんでカフェ？」とパフェなどの夜スイーツが流行っていると振られても「それ食べて『やせた』『太った』言うの意味わかんない」と言い放った。女性から誘われても何かと理由をつけて腰が重い奥田に対し、ＭＣの鈴木愛理は「信じきれない！」と一言。これに対し奥田は「そういうことか…」とうなだれていた。