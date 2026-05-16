様々な時代の作家が描いた日本画や浮世絵を、時代背景や物語と合わせて紹介する作品展が、群馬県高崎市で開かれています。 高崎市タワー美術館で開かれている作品展「物語る日本画」。会場には「自然」や「故事・伝説」など６つのテーマに沿って、収蔵作品を中心に江戸時代から現代までの日本画や浮世絵５５点が展示されています。時代背景や物語などエピソードを知ることもでき、より深く作品の世界を味わう