今月２４日に開業する群馬県みどり市の新しい温泉施設が１６日にプレオープンし、招待された市民がゆったりとした時間を過ごしました。 みどり市笠懸町鹿に完成したのは、温泉施設「ＹＳ湯～トピアみどモスパ」です。男女ともに最大４０人が利用できる大浴場には露天風呂があり、貸切可能な家族風呂や県内最大級のドライサウナも備えられています。内装にはカラマツなどの市内産の木材をふんだんに使い、木のぬくも