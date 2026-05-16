１６日の群馬県内は広く晴れて各地で気温が上がり、桐生や高崎などは７月上旬並みの暑さとなりました。１７日以降はさらに厳しい暑さとなり、県内各地でことし初の真夏日となる見込みです。 １６日の県内は広く高気圧に覆われて気温が上がり、日中の最高気温は、桐生で２８．６℃、高崎の上里見で２８．５℃と７月上旬並みの暑さとなり、前橋でも２８．４℃を観測しました。県内１１地点で２５℃以上の夏日となり、沼田は２７．