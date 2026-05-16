北海道知事を2期8年にわたって務めた堀達也さんがけさ（２０２６年５月１６日）、亡くなったことが分かりました。90歳でした。道などの関係者によりますと、堀達也さんは（１６日）午前5時半ごろ、肺腺がんのため札幌市内の病院で亡くなりました。90歳でした。樺太生まれの堀さんは道庁に入り、副知事などを務めたあと、1995年から2期8年にわたり北海道知事を務めました。知事就任後に発覚した道庁の不正経理問題や97年の北海道拓