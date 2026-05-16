16日昼すぎ、金沢市で住宅1棟を焼く火事があり、男性2人が病院に搬送されました。警察によりますと、火事があったのは、金沢市笠舞3丁目にある木造一軒家で、16日正午過ぎ、家を訪れていた親族から「火事です」と警察に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、当時家の中にいた男性2人が煙を吸ったとして病院に搬送されました。警察と消防は17日にも実況見分を行い、詳しい出火の原因を調べるということで