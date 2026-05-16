【モデルプレス＝2026/05/16】フリーアナウンサーの高島彩が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘からのリクエストで作った弁当を公開した。【写真】2児の母・47歳元フジアナ「子どもも大人も喜ぶ」楽に作れる娘リクエスト弁当◆高島彩、娘リクエストの焼きそば弁当公開高島は「娘のリクエスト 焼きそば弁当」とつづり、手作り弁当の写真を公開。肉やキャベツが入った具だくさんな焼きそばをメインに、ブロッコリーやゆ