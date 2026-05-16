2児の母・高島彩、楽に作れる娘リクエスト弁当公開「子どもも大人も喜ぶ」「ボリューム感満点」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】フリーアナウンサーの高島彩が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘からのリクエストで作った弁当を公開した。
【写真】2児の母・47歳元フジアナ「子どもも大人も喜ぶ」楽に作れる娘リクエスト弁当
高島は「娘のリクエスト 焼きそば弁当」とつづり、手作り弁当の写真を公開。肉やキャベツが入った具だくさんな焼きそばをメインに、ブロッコリーやゆで卵、にんじんの副菜がバランスよく詰められた弁当を披露した。「楽！楽！毎日焼きそば弁当にしてほしいー」と、素直な気持ちをユーモラスに記している。
この投稿には「めちゃめちゃ美味しそう」「ボリューム感満点」「子どもも大人も喜ぶ弁当」「これは毎日でも嬉しい」「お腹が空いてきた」「ソースのいい匂いがしてきそう」といった声が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・47歳元フジアナ「子どもも大人も喜ぶ」楽に作れる娘リクエスト弁当
◆高島彩、娘リクエストの焼きそば弁当公開
高島は「娘のリクエスト 焼きそば弁当」とつづり、手作り弁当の写真を公開。肉やキャベツが入った具だくさんな焼きそばをメインに、ブロッコリーやゆで卵、にんじんの副菜がバランスよく詰められた弁当を披露した。「楽！楽！毎日焼きそば弁当にしてほしいー」と、素直な気持ちをユーモラスに記している。
◆高島彩の投稿に反響
この投稿には「めちゃめちゃ美味しそう」「ボリューム感満点」「子どもも大人も喜ぶ弁当」「これは毎日でも嬉しい」「お腹が空いてきた」「ソースのいい匂いがしてきそう」といった声が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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