TBSの田村真子アナウンサー(30)が15日、自身のインスタグラムを更新し、東京・上野にある国立科学博物館で開催中の「超危険生物展科学で挑む生物の本気」を訪れたことを報告した。 【写真】「まこるんの可愛すぎる小顔に癒される」絶賛相次ぐ 田村アナは「国立科学博物館の超危険生物展に行ってきました」と投稿。「動物たちってこんなにも強いんですね、、川島さんの音声ガイドのおかげで危険生物の世界に入り込み