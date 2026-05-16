TBSの田村真子アナウンサー(30)が15日、自身のインスタグラムを更新し、東京・上野にある国立科学博物館で開催中の「超危険生物展 科学で挑む生物の本気」を訪れたことを報告した。



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田村アナは「国立科学博物館の超危険生物展に行ってきました」と投稿。「動物たちってこんなにも強いんですね、、川島さんの音声ガイドのおかげで危険生物の世界に入り込みながらすごく集中して解説を見ることができました そして改めてイヤホンで聴くとほんといい声!! 6/14まで上野で開催中です」と同局系「ラヴィット!」で共演しているお笑いコンビ・麒麟の川島明が同展の音声ナビゲーターを務めていることに触れ、あらためて川島の声の良さを指摘した。



田村アナの投稿は約1カ月ぶり。番組等の告知はなく、オフショットとみられる。フォロワーから「可愛くて優しくて頭良くて礼儀正しくて、もう大大大好きです」「真子ちゃん美人すぎます」「アナウンサーの中でも一番の推しです」「真子ちゃん時々ですけどラビット観ています真子ちゃんのファッションもいつも気にしながら観ています」「真子ちゃん、今日もかわいいね これぞ天使の笑顔」「まこるんの可愛すぎる小顔に癒される」などと多くのコメントが届いた。



田村アナは三重県出身。上智大から2018年にTBS入社。父は自民党の田村憲久議員。2025年12月、生放送で結婚したことを報告した。お相手は一般男性。



（よろず～ニュース編集部）