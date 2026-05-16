松山英樹牋鬼瓮廛譟爾韮浦坑外未防眈紂ゝ槊だ算屮廛蹇屬垢瓦った」「緊張感あった」
男子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米プロ選手権」２日目（１５日＝日本時間１６日、ペンシルべニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクＧＣ＝パー７０）、３４位から出た松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーと６７のラウンドで通算３アンダーとし、首位と１打差の３位に急浮上した。
２０２１年「マスターズ」に続くメジャー２勝目を狙う松山は前半で１つスコアを伸ばすと、後半に３バーディー（１ボギー）で上位に進出。ホールアウト時点では暫定首位に立った。松山は「感触？ 悪くないと思います。いい順位で終われたんで良かった」と振り返り「またしっかりと調整して。明日いいプレーができるようにしたい」と先を見据えた。
今大会を中継する「Ｕ―ＮＥＸＴ」で解説を務める宮里聖志プロ（４９）は松山のプレーについて「すごかったですね。今日のパッティングはほぼ完璧でした。昨日、悪い流れのゴルフを耐えたことが今日につながっていて、緊張感のあるゴルフでした」と好評価。決勝ラウンドに向けては「昨日よりもティーショットが良かった。あと２日間ティーショットをフェアウエーキープしてより多くバーディーチャンスにつける。それが大事になってくるでしょうね」と語っていた。
首位から出た久常涼（２３＝ＳＢＳホールディングス）は７３、通算イーブンの２２位、比嘉一貴（３１）は７１で通算２オーバーの４４位で決勝ラウンドに進出。金子駆大（２３＝ＮＴＰホールディングス）は７２の通算５オーバーで予選落ちした。