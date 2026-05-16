男子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米プロ選手権」２日目（１５日＝日本時間１６日、ペンシルべニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクＧＣ＝パー７０）、３４位から出た松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーと６７のラウンドで通算３アンダーとし、首位と１打差の３位に急浮上した。

２０２１年「マスターズ」に続くメジャー２勝目を狙う松山は前半で１つスコアを伸ばすと、後半に３バーディー（１ボギー）で上位に進出。ホールアウト時点では暫定首位に立った。松山は「感触？ 悪くないと思います。いい順位で終われたんで良かった」と振り返り「またしっかりと調整して。明日いいプレーができるようにしたい」と先を見据えた。

今大会を中継する「Ｕ―ＮＥＸＴ」で解説を務める宮里聖志プロ（４９）は松山のプレーについて「すごかったですね。今日のパッティングはほぼ完璧でした。昨日、悪い流れのゴルフを耐えたことが今日につながっていて、緊張感のあるゴルフでした」と好評価。決勝ラウンドに向けては「昨日よりもティーショットが良かった。あと２日間ティーショットをフェアウエーキープしてより多くバーディーチャンスにつける。それが大事になってくるでしょうね」と語っていた。

首位から出た久常涼（２３＝ＳＢＳホールディングス）は７３、通算イーブンの２２位、比嘉一貴（３１）は７１で通算２オーバーの４４位で決勝ラウンドに進出。金子駆大（２３＝ＮＴＰホールディングス）は７２の通算５オーバーで予選落ちした。