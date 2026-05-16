美人気象予報士が「華奢（きゃしゃ）見え」コーデを紹介した。１６日までに自身のインスタグラムを更新し「最近前髪が伸びてきたので、よく流すヘアスタイルをしているよ」と書き出したのは、３月まで「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」に出演していた穂川果音。前髪を斜めに流してクールに決め、「この日はセンター分けにした。前髪はダブルバングだから前髪ありもできるけど、シンプルに目にかからなくて楽だよね〜でも前髪ありも好