＜クローガー・クイーンシティ選手権2日目◇15日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞渋野日向子が25位で週末に進む。2日目は3バーディ・2ボギーの「69」。30位からしっかりと順位を上げた。《写真》前傾変化でミス減少渋野日向子の超最新スイング「この位置で（週末に）向かえるのは久々。きょうも上を向いている感じ、前を向いている感じはあった。なんだか、すごく久しぶりの感覚と言いますか。まだまだいける