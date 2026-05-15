日本テレビのスマホコンテンツブティック「VIRAL POCKET」と有山周作監督、そしてトップストリーマーのスタンミがタッグを組んだ、既存の枠組みにとらわれない革新的な制作体制による作品『禁断メシ！！〜路地裏のシェフ〜』が、スタンミ YouTubeアカウント（@nicosutanmi）にて本日公開！スマホ視聴に特化したスピード感とSNSトレンドを両立し、新しいエンターテインメントの形を提示する作品。物語の舞台は、完全栄養食の摂取が