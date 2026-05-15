あなたがしてくれなくてもこの記事の画像を見る2025年に完結した『あなたがしてくれなくても』（ハルノ晴/双葉社）。“夫婦の関係が久しい”という共通の悩みを持つ男女が惹かれ合う模様をそれぞれの配偶者など様々な視点で描いた物語は、2017年の連載当初から大きな反響を呼びました。2023年にはテレビドラマ化もされ、累計1080万部（紙+電子）を売り上げた本作。その登場人物の後日譚を描いた『あなたがしてくれなくて