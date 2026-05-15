北都銀行は昨年度の決算が7年ぶりの減収減益になったと発表しました。山形の荘内銀行との合併を控え、佐藤敬頭取は「収益性と健全性に重点を置いた経営を進め、合併後の成長を確かなものにしたい」と抱負を述べています。佐藤敬頭取「私どもはこの変革を守りではなくて、成長の機会と捉えておりまして」「これまで以上に我々自身の専門性を高めながら、秋田県経済の発展に貢献してまいりたい」来年1月に山形県の荘内銀行との合併を