通称「きのこミラー」なぜ姿を消した!?最近のSUVやミニバンを見て、ふと「あるもの」が無くなっていることに気づかないでしょうか。かつて車高の高いクルマの左前方（助手席側のフェンダーやボンネット周辺）にちょこんと生えていた、通称「きのこミラー」と呼ばれる小さな補助確認用のミラーです。【画像】「懐かしい…！」これが絶滅危惧種の 「きのこミラー」です！（26枚）少し前のモデルには当たり前のように装着されて