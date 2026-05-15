日本代表を率いる森保一監督が、5大会連続5回目のメンバー入りを果たした長友佑都（FC東京）についてコメントした。FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーが決定。今年3月に、所属するFC東京の試合でケガをしたものの、今月上旬に復帰していた長友佑都は、単独で日本人最多となる5回目の本大会出場となる。発表前最後のリーグ戦を視察していた森保監督は、長友について「彼のコンディションを視察で見たとき、まずプ