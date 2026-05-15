三浦璃来、木原龍一（“りくりゅう”ペア）（C）MBS “りくりゅう”ペア三浦璃来・木原龍一が、5月17日22時から放送の『日曜日の初耳学』（MBS／TBS系全国ネット）に出演。先月発表された突然の現役引退は、日本中に大きな衝撃を与えた。絶頂期にある今、なぜ二人は幕を引くことを決めたのか？ その真相をスタジオメンバーが鋭く掘り下げる。林修が時代のカリスマと対峙し、その本音を鮮やかに引き出す人気企画。今