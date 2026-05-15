

三浦璃来、木原龍一（“りくりゅう”ペア）（C）MBS

“りくりゅう”ペア三浦璃来・木原龍一が、5月17日22時から放送の『日曜日の初耳学』（MBS／TBS系全国ネット）に出演。

先月発表された突然の現役引退は、日本中に大きな衝撃を与えた。絶頂期にある今、なぜ二人は幕を引くことを決めたのか？ その真相をスタジオメンバーが鋭く掘り下げる。

林修が時代のカリスマと対峙し、その本音を鮮やかに引き出す人気企画。今回は、今最も世界から熱い視線を浴びる“りくりゅう”ペア三浦璃来・木原龍一とIVEのレイ、2組を直撃。華やかな表舞台の裏側に隠された、知られざる苦悩と素顔に迫る。

【“りくりゅう”ペア

三浦璃来・木原龍一】絶頂期での引退。その真実を激白

世界選手権制覇、2026年ミラノ・コルティナ五輪での悲願の金メダル、そしてグランドスラム達成。フィギュアスケートペア界に前人未到の記録を刻んだ“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペア。

先月発表された突然の現役引退は、日本中に大きな衝撃を与えた。絶頂期にある今、なぜ二人は幕を引くことを決めたのか？ その真相をスタジオメンバーが鋭く掘り下げる。

「全てをやり切った」――。そう語る二人の引退への決意は、実は今シーズンが始まる前から固まっていたという。ミラノ五輪を待たずして下した、潔くも重い決断の理由とは。

ペア競技において最も過酷なのは、互いの命を預け合うこと。大怪我のリスクと隣り合わせのリンクで、木原が三浦にかけた「落ちても僕が下敷きになるから大丈夫」という言葉。9歳差の二人がいかにして世界一の絆を築き上げたのか、その究極の信頼関係に迫る。

一方で、リンクを離れれば微笑ましい素顔も。ストイックな練習の合間に「隠れてチョコを食べる」エピソードや、激しい喧嘩を「チョコクッキー」で仲直りさせる日常に、スタジオは爆笑の渦に。引退してもなお「りくりゅうは終わらない」。二人が見据える「次なる挑戦」と、後進の育成へ懸ける熱き夢が、今ここで語られる。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送2026年5月17日（日）22時00分〜22時54分 OA出演者[ＭＣ]林修、大政絢 [ゲスト] 柏木由紀、河井ゆずる（アインシュタイン）、木嶋真優、キンタロー。、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、近藤春菜（ハリセンボン）、澤部佑（ハライチ）、中島健人、藤本美貴[リモート出演] 三浦璃来、木原龍一、IVE レイ