FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が発表された。グループステージ初戦のオランダ代表戦まで、あと1カ月。日本代表は5月31日（日）に“壮行試合”アイスランド代表戦を行い、その後メキシコ・モンテレイで事前キャンプを実施する。チームベースキャンプトレーニングサイトはアメリカ・ナッシュビルに決定しており、本大会へ向けた準備が本格化していく。日本代表のメンバーと今後の試合予定・放送情報は以下の