NHK総合で15日に放送された正午の全国ニュースでハプニングがあった。午後0時11分頃、利根川真也アナウンサーが作家佐藤愛子さんの死去を報じたタイミングで画面に黒点が出現。元の映像に黒点が砂嵐状態で広がり、同12分頃までに続いた。そして同13分頃から数秒間だけ再び黒点の砂嵐状態になり、元に戻った。番組内ではまずテロップで「さきほど一部映像が乱れましたおわびします」とおわびした。続けて利根川アナは「そして先ほ