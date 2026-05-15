イ・ジェフン主演の社会派サスペンスドラマ『交渉の技術』が、現在、各動画配信サービスにて見放題配信中＆DVDレンタルリリース中。配信とリリースを記念して、交渉人のジュノを演じたイ・ジェフンと弁護士のスニョンを演じたキム・デミョンのインタビュー映像が公開となった。各動画配信サービスにて見放題配信中＆DVDレンタルリリース中の『交渉の技術』『交渉の技術』は、M＆A（企業買収・合併）というシビアなビジネスの世界を